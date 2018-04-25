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Muğla merkezli 19 ilde, 15 askere FETÖ gözaltısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA merkezli 19 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 39'u muvazzaf, 2'si daha önce görevden ihraç edilen toplam 41...

Muğla merkezli 19 ilde, 15 askere FETÖ gözaltısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA merkezli 19 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 39'u muvazzaf, 2'si daha önce görevden ihraç edilen toplam 41 askerden 15'i yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'nda oldukları belirtilen 39'u muvazzaf, 2'si daha önce görevden ihraç edilen toplam 41 şüphelinin yakalanması için ekipler, sabah saatlerinde, 19 ilde operasyon düzenledi. Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda; şüphelilerden 15'inin yakalandığı belirtildi. 
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi.

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