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Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

MUĞLA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 9'u yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye...

Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
MUĞLA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 9'u yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasında görev aldığı gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli, Ankara, Kocaeli, İzmir, Bilecik, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, Bursa, Kilis ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda muvazzaf ve ihraç olmuş, örgütle irtibatı tespit edilen şüphelilerden şimdilik 9'unun yakalandığı ifade edildi. Gözaltı kararı çıkarılan askerler arasında subay, astsubay ve uzman çavuş rütbeli kişilerin bulunduğu belirtildi. Sahil güvenlik, jandarma, deniz, hava ve kara kuvvetleri personeli oldukları kaydedildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı ifade edildi.
Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik son 6 ay içinde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik olarak Muğla merkezli gerçekleştirilen 4'üncü dalga olan operasyon öncesi şu ana kadar örgütün 'mahrem abi' ve asker olmak üzere toplam 139 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen 45'i tutuklandı.

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