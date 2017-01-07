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Muğla Emniyet Müdürlüğü: Canlı bomba yakalandı iddiası doğru değil

MUĞLA'da canlı bomba yakalandığı haberlerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasıyla, halkta tedirginlik oluştu. Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, iddianın doğru olmadığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta...

Muğla Emniyet Müdürlüğü: Canlı bomba yakalandı iddiası doğru değil
MUĞLA'da canlı bomba yakalandığı haberlerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasıyla, halkta tedirginlik oluştu. Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, iddianın doğru olmadığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta vatandaşlar tarafından 'Recai Güreli Caddesi'nde canlı bomba yakalandı' paylaşımları kentte endişe yarattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, iddianın gerçek olmadığını, bilgi kirliliği yaratan bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal paylaşım alanlarında Muğla ilinde canlı bomba yakalandığı şeklinde bilgi verilerek, halkımızın korku ve paniğe sevk edilmekte olduğu görülmektedir. Tamamen gerçek olmayan ve dayanaktan yoksun olan, bilgi kirliliği yaratan bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlimizde bu tarz bir operasyon ve yakalama olmadığı gibi somut bir istihbarati bilgi dahi yoktur. Kamu düzeninin korunması asayiş huzurunun temini, vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için her türlü terör örgütleriyle mücadelemiz devam etmekte olup, operasyonel çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur" denildi.
 

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