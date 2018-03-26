Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Gencelli Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziden geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinde sahipsiz arı kovanlarını...

Muğla'dan çalınan arı kovanları Aydın'da bulundu
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde boş bir arazide bulunan 90 arı kovanının, Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.
Gencelli Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziden geçen çiftçiler, dün öğle saatlerinde sahipsiz arı kovanlarını görünce jandarmaya bildirdi. Kovanların olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, arı kovanlarının plakasız olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, 90 arı kovanının K.K. tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Kovanların sahipleri Emin Yılmaz ve Özkan Yemişen, Marmaris İlçe ve Karpuzlu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Jandarma, kovanları çaldığı belirtilen K.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arıcılar Birliği'ne verilen kovanların, kovan sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314