Muğla'daki kazada ölen güvenlik görevlisi kadın, Adıyaman'da toprağa verildi

MUĞLA'da kontrolden çıkarak alt yola devrilen midibüste hayatını kaybedenlerden özel güvenlik görevlisi 35 yaşındaki Sultan Hanol Karadağ'ın cenazesi, memleketi Adıyaman’da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 8 yaşındaki Beyzanur'un ise annesinin öldüğünü bilmediği belirtildi.

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında, geçen Cumartesi günü meydana gelen ve kızı 8 yaşındaki Beyzanur'un yaralandığı kazada hayatını kaybeden İzmir'deki bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sultan Hano Karadağ’ın cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman’a getirildi. Karadağ’ın cenazesi, Karapınar Mahallesi'nde oturan baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Evli ve tek kız annesi Karadağ'ın cenazesi, burada yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında sinir krizi geçiren Karadağ'ın babası Mehmet Karadağ, yakınları tarafından teselli edildi. Annesi Sevim'in daha önce hayatını kaybettiği belirtilen Karadağ'ın yakınları cenazede Kürtçe ve Türkçe ağıt yaktı.

BEYZANUR, ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Sultan Hanol Karadağ'ın kayınbiraderi Nesimi Karadağ, kazada yaralanan yeğeni Beyzanur'un annesinin hayatını kaybettiğini bilmediğini söyledi. Nesimi Karadağ, hastanede tedavisinin süren ve durumunun iyi olan Beyzanur'a, annesinin yaşamını yitirdiği psikolog eşliğinde söyleneceğini ifade ederek, "Kendisi hastanede çalışıyordu. Böyle bir Anneler Günü'nde giderken kızımız, annesiz kaldı. Allah bize bağışladı. Kızımız hastanede, genel durumu iyi şu anda. Ufak kızımız için bir mucize. Yüksek bir yerden kaza yapmakla kalmıyor, bariyerlere çarpıyor. Sadece onunla bitmiyor, bir de kayalara çarparak alt yola düşüyor. Büyük bir olasılık ile çocuğunu korumuş. Şimdi çocukta bir takım çatlaklar var. Doktorlar yaralılar arasında en iyi olan sizin hastanız diyorlar. En büyük hayali, hep çocuğuna çok iyi gelecek hazırlamaktı. Beyzanur gözünü açtığında annesini sayıklıyor. Babası şu anda yanında" diye konuştu.



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