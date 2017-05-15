Muğla'daki kazada ölen gelin ve görümce toprağa verildi (3)

ACI GERÇEK, BEYZANUR'A SÖYLENEMEDİ

Muğla'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulanlar için de acı dolu günler yaşandı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren 8 yaşındaki Beyzanur Karadağ da, acıyı yaşayan çocuklardan oldu. Beyzanur'u ziyaret eden ve onunla yakından ilgilenen İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un verdiği bilgiye göre, kolunda çatlak bulunan ve yüzünde de sıyrıklar olan küçük kıza annesinin öldüğü söylenemedi. Aynı hastanede güvenlik görevlisi olan ve kazada yaşamını yitiren Sultan Karadağ'ın öldüğü bilgisinin, kızı Beyzanur'a pedagoglar tarafından söyleneceği belirtildi. Sultan Karadağ memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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