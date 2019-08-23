Muğla'da ziraat arazisinde yangın: 2 dönüm arazi kül oldu
Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki makilik alanda çıktı....
Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopterleri, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler ve 21 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 2 dönümlük ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016