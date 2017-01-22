Muğla'da sahte ve gümrük kaçağı içki operasyonu: 4 gözaltı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'da, sahte içki üretip, gümrük kaçağı içki pazarlayanlara yönelik polisih bir yıllık takibin arından düzenlediği operasyonda, biri devlet memuru, 4 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca'da yaşayan ve 'gümrük kaçakçılığı' suçundan poliste kaydı bulunan S.İ.'nin, aynı suçu işlemeye devam ettiği belirledi. Bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından S.İ.'nin, İzmir'den temin ettiği gümrük kaçağı ve sahte içkileri, turistik ilçede piyasaya sürdüğü, dikkat çekmemek için de bar işletmeciliği yaptığı anlaşıldı. S.İ.'nin Muğla ile ilçelerindeki bağlantılı olduğu kişilerde tespit edildi.

Bunu üzerine geçen 18 Ocak'ta şüphelilere yönelik Muğla ile ilçeleri Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ortaca'da S.İ. ve M.D., Dalaman Açık Cezaevi'nde infaz koruma memuru olan V.A. ve Köyceğiz'den E.Y. gözaltına alındı. Operasyonda, toplam 2 bin şişe viski, rakı, votka ve şarap, çok sayıda bilyesiz içki kapağı, TPDDK bandrol fotokopisi, son kullanma tarihi ibareli bir kaşe ayrıca faaliyetlerin ve alacakların yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.İ.'nin temin ettikleri bir bölümü gümrük kaçağı, bir bölümü de sahte olarak içkileri kendi barının yanı sıra ilçedeki bazı otel ve barlara sattığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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