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Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı (3)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI Muğla'nın Datça ilçesi, Emecik Mahallesi, Balıkaşıran Mevkii'nde seyir halindeyken alev alıp yanan ve alevlerin sıçraması sonucu ormanlık alanında zarar görmesine neden olan yolcu otobüsünün şoförü...

Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı (3)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Datça ilçesi, Emecik Mahallesi, Balıkaşıran Mevkii'nde seyir halindeyken alev alıp yanan ve alevlerin sıçraması sonucu ormanlık alanında zarar görmesine neden olan yolcu otobüsünün şoförü Ahmet Uludere (40), jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolünde alkolsüz olduğu belirlenen otobüs şoförü Uludere'nin, mala zarar vermek, taksirle yangına sebebiyet vermek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından ifadesine başvurulacağı bildirildi.
Öte yandan, alevlerin bir anda otobüsü tamamen sarması nedeniyle yolculara ait bagajların da kurtarılamadığı ve yandığı öğrenildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()

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