Muğla'da otobüste çıkan yangın ormana sıçradı (2) - Yeniden

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otobüsteki 22 yolcu, tahliye edilirken, alevler de yakındaki ormanlığa sıçradı. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. Otübüs demir yığına dönerken, 1 dönüm ormanlık zarar gördü. Yolcular, başka yolcu otobüsüne bindirilerek, Datça'ya gönderildi.

İstanbul- Datça seferini yapan Ahmet Uludere yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait 48 FAF 11 plakalı yolcu otobüsünden, saat 10.00 sıralarında, seyir halindeyken Marmaris- Datça yolunun 30'uncu kilometresinde alevler yükselmeye başladı. Yolun sağında duran şoför, otobüsteki 22 yolcuyu hemen aşağı indirdi. Yolcuların tahliye edilmesinden kısa süre sonra otobüs, alev topuna döndü. Alevler, yakındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlığa sıçradı. Bölgeye, itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 12 arazöz ve 2 helikopter ile 47 orman işçisi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yolda, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, otobüs de yanarak, demir yığınına döndü. Yangın neeniyle 1 dönüm ormanlık da zarar gördü. Alevlerin söndürülmesiyle trafik normale dönerken, yolcular ise başka yolcu otobüsüne bindirilerek, Datça'ya gönderildi.

'MAZOT KAÇAĞI' İDDİASI

Marmaris'te, iddiaya göre, sabah saatlerinde mola veren otobüste mazot kaçağı olduğu tespit edilip, sorunun giderilmesine çalışıldı ardından otobüs, seferine devam etti. Yanan otobüsten tahliye edilen bir yolcu, "Şoför, yangının başlamasından 5 dakika kadar önce otobüsü durdurup, aşağı indi. Otobüsün arka bölümene gidip, motor kısmını kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktı. Bu sırada ön koltukta oturan bir kadın yolcunun ifadesine göre, karşıdan gelmekte olan bir otomobil sürücüsü, otobüs şoförünü telaşlı şekilde el- kol hareketi ile uyarmaya çalıştı. Bu sırada otobüsün bagaj bölümünde uyumakta olan muavin yanık kokusunu fark edip, yolcuları uyardı. Şoförün, yolun sağında durup, 'Herkes aşağı insin' diye seslenmesi ile de tüm yolcular kendilerini aşağı atarken, alevler bir anda otobüsü sardı" dedi.

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