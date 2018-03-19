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Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü gözaltına alındı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye...

Muğla'da hırsızlık şüphelisi 4 Gürcü gözaltına alındı
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki çeşitli ev ve işyeri hırsızlığı olaylarını gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen Gürcistan uyruklu, 1'i kadın 4 şüphelinin ilçeye girdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheliler Zurap.T., Nina S., Gorc G. ve Mangra Z., başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından, dün evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüplelilerin buradaki ifadelerinden yola çıkan ekiper, zanlıların otomobillerinde ve bazı adreslerde eşzamanlı aramalar yaptı. Aramalarda, elektronik eşyalar, müzik aletleri, çok sayıda ziynet eşyası ile 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve delici aletler ele geçirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliceği kaydedildi.

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