Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine operasyon

MUĞLA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi . Eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon kararı verildi. Şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütünün Muğla’daki yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine polis, 5 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.