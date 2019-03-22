Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine operasyon

MUĞLA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında...

Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine operasyon
MUĞLA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi . Eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon kararı verildi. Şüphelilerin,  FETÖ/PDY terör örgütünün Muğla’daki yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine polis, 5 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328