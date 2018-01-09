izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Muğla'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Muğla Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Menteşe ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan...

Muğla'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Muğla Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Menteşe ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheliler bulunduğunu tespit etti. Dün sabah yapılan operasyonda, aranan T.K. ve İ.O., Kötekli Mahallesi'nde çalıştıkları işyerinde, T.K.'nın eşi A.K. ile diğer kadın şüpheliler; Z.K. ve M.K. ise, FETÖ'nün gaybubet evinde gözaltına aldı. Şüpheli İ.O.'nun üzerindeki kimliğin kardeşine ait olduğu ve kendi fotoğrafını yapıştırdığı ortaya çıktı. İ.O.'nun Denizli'deki soruşturma kapsamında arandığı belirlendi. M.K. isimli kadının ise Afyonkarahisar'da arandığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan T.K.'nın Muğla Ağır Ceza Mahkemeleri'nce aranan, örgütün işçi yapılanmasından sorumlu yönetici, A.K. ve Z.K. isimli kadınların ise Muğla'daki yurtlardan sorumlu yönetici olduğu belirtildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314