Muğla'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

MUĞLA'da, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Muğla Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Menteşe ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheliler bulunduğunu tespit etti. Dün sabah yapılan operasyonda, aranan T.K. ve İ.O., Kötekli Mahallesi'nde çalıştıkları işyerinde, T.K.'nın eşi A.K. ile diğer kadın şüpheliler; Z.K. ve M.K. ise, FETÖ'nün gaybubet evinde gözaltına aldı. Şüpheli İ.O.'nun üzerindeki kimliğin kardeşine ait olduğu ve kendi fotoğrafını yapıştırdığı ortaya çıktı. İ.O.'nun Denizli'deki soruşturma kapsamında arandığı belirlendi. M.K. isimli kadının ise Afyonkarahisar'da arandığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan T.K.'nın Muğla Ağır Ceza Mahkemeleri'nce aranan, örgütün işçi yapılanmasından sorumlu yönetici, A.K. ve Z.K. isimli kadınların ise Muğla'daki yurtlardan sorumlu yönetici olduğu belirtildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.