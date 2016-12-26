Muğla'da FETÖ'den toplam 337 kişi tutuklandı

MUĞLA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında bugüne kadar 737 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 337'sinin tutuklandığı, 258'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 368 kişinin serbest bırakıldığı, 31 kişinin başka illere sevk edildiği ve 1 kişi hakkında gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Muğla İl Olağanüstü Hal Bürosu'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar il genelinde dini istismar eden, darbeci, bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalara kesintisiz devam edildiği belirtilerek, "FETÖ/PDY terör örgütü üst düzey yöneticileri, üyeleri ve örgüt adına faaliyette bulunanlar, finansman sağlayan, yardım yataklık eden işadamları, siviller ve kamu personellerine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülmektedir. Yapılan operasyonlarda toplam bin 624 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. 737 kişi yakalanmış, bunlardan 337'si tutuklanırken, 258'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 368'i serbest bırakıldı. 31 kişi başka illere sevk edilirken, 1 kişi ise halen gözaltında olup işlemleri devam ediyor. FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile iltisaklı olduğundan hareketle kanun hükmünde kararname ile 547 kamu personeli ihraç edilirken, 340 kamu personeli de görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Operasyonlar kapsamında terör örgütleri ile bağlantısı olduğu ileri sürülen ve idari tedbir kararı alınan dernek ve sendikalar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'da 14 okul, 21 yurt, 10 dernek, 5 sendika, 8 dershane, 19 verici istasyonu, 1 ajans, 2 kurs, 1 gazeteye kapatılma ve idari tedbir kararı uygulanmıştır. Bununla birlikte aynı süreçte PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünden 16 kişi yakalanmış, bunlardan 3'ü tukulanmıştır. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13'ü serbest bırakılmıştır. DAEŞ terör örgütünden 2, DHKP-C terör örgütünden de 1 kişi yakalanıp, tutuklanmıştır. İlimizde kamu düzeninin korunması, asayiş ve huzurun temini ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü terör örgütleriyle mücadelemiz devam etmekte olup, operasyonel çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."



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