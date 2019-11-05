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Muğla'da 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde üç deprem (2)
3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi...
GÜVENLİK 05.11.2019, 10:02
3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,03 kilometre derinliğinde oldu.
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