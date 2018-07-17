Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Gerişburnu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hakkı Sarıman yönetimindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada, Zor'un kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada Hakkı Sarıman ile Bekir Zor, yanındaki Medine Zor ve Hatice Nur Zor yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırarak tedaviye alındı.
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