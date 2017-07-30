Muğla'da 2 ahırda esrar hintkeneviri ele geçti, 2 gözaltı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - MUĞLA'da, jandarmanın 2 evin ahırına özel eğitimli köpekler ile düzenlediği operasyonda 130 gram kubar esrar ve 3 kök hintkeneviri ele geçti. 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan V.T. ile Y.A.'nın evlerinin ahırında izinsiz hintkeneviri yetiştirdiğini belirledi. Bugün saat 06.00 sıralarında, iki şüphelinin ahırlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Engel' ve 'Çimen' ile yapılan aramalarda toplam 130 gram kubar esrar ve 3 kök hintkeneviri ele geçirildi. V.T. ve Y.A., gözaltına alındı. Şüphelilerden V.T.,hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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