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Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tavuklarına saldırdığı için tüfekle ateş ettiği köpeği öldürdüğü iddia edilen müezzin F.D. gözaltına alındı. Körfez Tütünçiftlik sahilinde, dün öğleden...

Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tavuklarına saldırdığı için tüfekle ateş ettiği köpeği öldürdüğü iddia edilen müezzin F.D. gözaltına alındı.
Körfez Tütünçiftlik sahilinde, dün öğleden sonra, boğazından vurulan köpeği kanlar içerisinde gören Öztekin Çelikhas, köpeği aracına alarak bir veteriner kliniğine götürmek üzere yola çıktı. Köpek yolda ölürken, veteriner tüfekle ateş edilerek vurulduğunu söyledi. Bir akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal sosyal medya hesabından köpeğin fotoğraflarını paylaşarak, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek, arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye tepki gösterdi.
Yapılan şikayetler üzerine ilçede bir camide müezzinlik yapan F.D.'nin evinin önünde bulunan kümesindeki tavuklara saldırdığı iddiasıyla köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü belirlendi. F.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Köpeğe ateş eden kişinin gözaltına alındığını söyleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Zaman zaman toplumumuzda ölçüyü kaçıran, hayvanlara karşı gerekli sevgiyi beslemeyen insanlar türedi. Biz de böyle bir üzücü hadiseyi öğrendik. Hemen emniyetimizi aradık ve faili yakalandı. Şu anda gözaltında şahıs. Kendisine saygısı olmayan, hayvana saygısı olmayan, topluma saygısı olmayan insanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını isterim. Biz ilçemizde hayvanlar için kedi, köpek, kuş yuvaları yapıyoruz. Halkımızı hayvanlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Sosyal medya üzerinden köpeğin vurulduğunu paylaşan akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal, "Arkadaşlarımız yaralı köpeği veterinere götürmüşler ve veteriner boğazından vurulduğunu söylemiş. Bende hem tepki gösterilmesi açısından ve bu tür insanların ceza alması gerektiğini düşünerek sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Duyarlı vatandaşlarımız da destek verdiler. Köpeği vuran şahsın karakolda gözaltında olduğunu öğrendik" diye konuştu.
'KUCAĞIMDA CAN VERDİ'
Yaralı köpeği veterinere götürürken kucağında can verdiğini belirten müteahhit Öztekin Çelikhas, "Dün saat 17.00 civarlarında sahilde boğazından kan akan köpeği gördük. Köpek çok kan kaybetmişti. Zabıtaya durumu bildirdik. Zabıtanın geç gelebileceğini düşünerek hemen kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürürken yolda kucağımızda can verdi. Veteriner tüfekle vurulduğunu söyledi. Çok üzüldük bu duruma. Kimin ateş ettiğini görmedik."

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