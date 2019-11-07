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Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST Uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O.'nun...
GÜVENLİK 07.11.2019, 18:53
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O.'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı. 'Uyuşturucu madde ticareti', 'bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti', 'kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından savcı tarafından sorgulanan doktor Ü.O., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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