Muayene istasyonuna götürürken otomobili yandı

OTOMOBİLİNİN fenni muayenesini yaptırmak üzere yola çıkan sürücü, aracının bir anda alevler içerisinde kalması ile canını güçlükle kurtardı.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü yönünden Esenyurt’taki fenni muayene istasyonuna giderek randevu saatine yetişmek isteyen sürücü, Avcılar’daki Ambarlı yol kavşağına geldiğinde otomobilinden dumanların yükselmeye başladığını gördü. Hemen yolun sağına park eden sürücü, aracın motor bölümünü saran alevleri söndürmek için yoldan geçen sürücüleri durdurarak yardımcı olmasını istedi. Ancak, bir motosiklet sürücüsü durarak yardımcı oldu. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine gelen ekipler aracın ön tarafındaki alevleri söndürdü. Aracın motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(FOTOĞRAFLI)