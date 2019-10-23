MSB: Yeni bir harekata gerek kalmadı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 120 saatlik sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini açıkladı. Aktop, "Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ/PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'ye yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyelilerin evlerine, topraklarına güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen Barış Pınarı Harekâtı'nda, Suriye topraklarında harekâttan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmadığını söyledi.

'BU AŞAMADA YENİ BİR HAREKATA GEREK YOK'

17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığını hatırlatan Yarbay Aktop, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafimızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır. Barış Pınarı Harekât alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışarıya çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır."

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceklerini ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yarbay Şentop, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekâtı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılması ile terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekât alanında da halkın özlediği ve beklediği şefkat eli olmuştur, olmaya da devam edecektir."

'2 BİN 300 KİŞİ GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURDU'

Yarbay Şentop, harekâtın başladığı 9 Ekim tarihinden bugüne kadar 130'u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşın gönüllü askerlik yapmak için başvurduğunu da kaydederek, "Tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan, en zor zamanlarda Mehmetçiğe destek olan, ordu millet anlayışının en güzel örneğini sergileyen aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

AKAR, NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINA KATILACAK

Yarboy Aktop ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 24-25 Ekim tarihleri arasında Brüksel' de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacağını belirterek, "2 gün sürecek faaliyet kapsamında, NATO-Türkiye ilişkileri, Afganistan Doğal Kararlılık Harekâtı, Savunma ve Caydırıcılık ile Hibrit Teknolojileri konuları görüşülecektir. Sayın Bakan ayrıca, Güvenli Bölge ile Barış Pınarı Harekâtına ilişkin bilgi paylaşımında da bulunacaktır. Program çerçevesinde, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır."

'MUTABAKATA UYMAYANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK'

Bu arada Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti. 120 saatlik sürenin son gününde bölgeden başka araç çıkışı olmadığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



