MSB: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Devran' kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.