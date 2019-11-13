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MSB: Teröristlerin tahrip ettiği okullarda incelemeler sürüyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki...
GÜVENLİK 13.11.2019, 15:06
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor" denildi.
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