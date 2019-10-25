MSB: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden Türk askerine yönelik, PKK/YPG’li teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetler birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik olup, sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınmaktadır" denildi.