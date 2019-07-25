MSB: S-400'lerin birinci grup sevkiyatı 30 sorti ile tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin sevkiyatının ilk bölümünün bugün itibarıyla 30 sorti ile tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, son 3 ayda yurt içinde ve Irak kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısında düzenlendi. Muhabere Albay Tamer Zincir, son 3 ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sözde lider kadroda yer alan 24 teröristten 1'inin kırmızı listede, 2'sinin mavi listede, 7'sinin turuncu listede ve 14'ünün gri listede yer aldığını belirtti.Albay Zincir, bu operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır silah mühimmatı 5.658 kilogram patlayıcı madde ile 651 el bombasının ele geçirildiğini, 360 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan 536 adet silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.Zincir, Pençe harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı Zap, Avaşin, Basyan, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Kandil bölgelerinin de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vurulduğunu ifade ederek, "Pençe Harekâtı’nın başladığı tarihten bu güne kadar Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 204 PKK’lı teröristin 71'ini Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 204 teröristin 177’sinin düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hale getirilmiş olması hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır" dedi.PKK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Zincir, "Terörle mücadele harekâtına ilave olarak, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen hudut güvenliği tedbirleri çerçevesinde PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar neticesinde 2 bin 22 litre kaçak akaryakıt, 11 bin 225 adet hap, 389 kilogram uyuşturucu, 107 bin 626 paket kaçak sigara ve 457 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" diye konuştu.Zincir, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini söyledi. Zincir, OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personelin ihraç edildiğini, 226 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını bildirdi.Zincir, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetlerine kararlılıkla devam edildiğine vurgu yaparak, şöyle dedi:"Kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır. Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerimize ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında; fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, hücumbotlarımız, karakol gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçaklarımız ve İHA’larımız tarafından koordineli olarak yakın destek sağlanmaktadır. Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorun sahalarının görüşüldüğü toplantılar, 20-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Atina’da, 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda 20 adet Güven Artırıcı Önlemin uygulanması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. İki heyet arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosfer yarattığı, Milli Savunma Bakanlarının çizdiği çerçevede yapılan çalışmalar ve müteakip toplantılarda geliştireceğimiz tedbirlerle Ege’de güvenli bir ortam yaratılmasına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir."Zincir, S-400'lerin ilk grup malzemelerinin sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlandığını da belirterek şöyle konuştu:"Uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacımızın karşılanması kapsamında Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı 12 Temmuz 2019 tarihinde başlamış, bugün itibarıyla 30 sorti ile tamamlanmıştır. Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yürütülen alternatif projelerden biri olan Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından ABD ile görüşmelere devam edilmektedir. Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa, bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye’de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir."Zincir, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararıyla ilgili de şunları söyledi:"Ülkemizin F-35 programı ortaklığı ile ilgili olarak, mutabakat muhtırasının Türkiye hariç tutularak güncelleneceği ve ABD'nin diğer ülkelerle bu konuda gerekli müzakereleri yapacağı, Türkiye’ye uçakların ve mal-hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığı ve Türkiye’ye yeni iş payı verilmeyeceği belirtilmiş, pilotlarımızın ABD’deki eğitimleri dondurulmuştur. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın yaptığı son değerlendirmede de yer aldığı üzere; F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar, Türkiye için de büyük önem taşımaktadır."Zincir, yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi ardından silahaltında bulunan 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Zincir, bu geçiş sürecinde; özellikle KKTC ve hudutlarda gerekli tedbirlerin alındığını, faaliyetlerde aksaklık yaşanmadığını vurguladı.FOTOĞRAFLI