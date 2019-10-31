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MSB: Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın güneydoğusunda gerçekleştirilen arama ve keşif faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin, sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından duyurulan...
GÜVENLİK 29.10.2019, 23:07
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın güneydoğusunda gerçekleştirilen arama ve keşif faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin, sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından duyurulan açıklamada, "Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından duyurulan açıklamada, "Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir" denildi.
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