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MSB: Rakka'da EYP ile tuzaklanan motosiklet ele geçirildi
GÜVENLİK 29.01.2020, 12:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rakka kentinde teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanıp, Barış Pınarı Bölgesinde patlatılmak istenen motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rakka'da PKK/YPG terör örgütü tarafından 2 adet mıknatıslı EYP kullanılarak tuzaklanan ve Barış Pınarı Bölgesi’nde patlatılmak istenen motosiklet, alınan bir istihbarat üzerine ele geçirildi. Motosikletteki EYP'ler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rakka'da PKK/YPG terör örgütü tarafından 2 adet mıknatıslı EYP kullanılarak tuzaklanan ve Barış Pınarı Bölgesi’nde patlatılmak istenen motosiklet, alınan bir istihbarat üzerine ele geçirildi. Motosikletteki EYP'ler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.
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