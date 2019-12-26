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MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Müsellim Geçidi'nde tespit edilen botta bulunan 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TGC)...
GÜVENLİK 26.12.2019, 14:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Müsellim Geçidi'nde tespit edilen botta bulunan 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TGC) Kuşadası karakol gemimiz tarafından, Müsellim Geçidi'nde içinde 40 kişi bulunan bir düzensiz göçmen botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarılmaları sağlanmıştır" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TGC) Kuşadası karakol gemimiz tarafından, Müsellim Geçidi'nde içinde 40 kişi bulunan bir düzensiz göçmen botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarılmaları sağlanmıştır" denildi.
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