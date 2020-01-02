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MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer...
GÜVENLİK 02.01.2020, 20:24
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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