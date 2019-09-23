MSB: İki F-16, Suriye hava sahasında uçtu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.