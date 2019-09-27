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MSB: İki F-16, Suriye hava sahasında uçtu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında...
GÜVENLİK 27.09.2019, 13:38
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.
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