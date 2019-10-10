MSB: Hedefler ele geçirildi (3)

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'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR' Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı...
GÜVENLİK 10.10.2019, 13:09
'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.
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