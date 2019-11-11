Son Dakika
MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye’de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri...
GÜVENLİK 11.11.2019, 11:15
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye’de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı" denildi.
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6