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MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör...
GÜVENLİK 22.12.2019, 16:59
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, bölgedeki vatandaşların günlük yaşantıları ve Suriyeli bir çocuğun, "Ben sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan gelince, çobanlık yaparak aile yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz" şeklindeki ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, bölgedeki vatandaşların günlük yaşantıları ve Suriyeli bir çocuğun, "Ben sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan gelince, çobanlık yaparak aile yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz" şeklindeki ifadeleri yer aldı.
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