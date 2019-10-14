MSB: Harekatta 550 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu" denildi.