MSB: Harekatta 525 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, ()- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu" denildi.