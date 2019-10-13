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MSB: Harekatta 480 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış...
GÜVENLİK 13.10.2019, 08:45
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" denildi.
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