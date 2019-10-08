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MSB: Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak...
GÜVENLİK 08.10.2019, 01:37
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesis edilecek 'güvenli bölge' için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.
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