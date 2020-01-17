MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu (2)

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GÜVENLİK 17.01.2020, 21:48
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Silah arkadaşımız, Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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