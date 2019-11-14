MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.