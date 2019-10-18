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MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" denildi. Milli...
GÜVENLİK 18.10.2019, 22:28
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" denildi.
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