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MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması (2)

TSK'NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI YERLERDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki bölgelerde çekilen görüntüleri paylaşarak, hayatın normale dönmeye...

GÜVENLİK 18.10.2019, 22:48
MSB'den 'kimyasal silah' açıklaması (2)

TSK'NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI YERLERDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki bölgelerde çekilen görüntüleri paylaşarak, hayatın normale dönmeye başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de tarafından paylaşıldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

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