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MSB'den, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile operasyonda stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldı" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de DEAŞ'a yönelik...
GÜVENLİK 27.10.2019, 23:29
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile operasyonda stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldı" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de DEAŞ'a yönelik operasyon öncesinde, ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranılmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de DEAŞ'a yönelik operasyon öncesinde, ABD ile sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranılmıştır" denildi.
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