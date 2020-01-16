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MSB: Barış Pınarı bölgesinde EYP imha edildi
GÜVENLİK 16.01.2020, 13:22
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti" denildi.
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