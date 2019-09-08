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MSB: ABD ile kara devriyesi başladı (3)

ORTAK DEVRİYE TAMAMLANDI Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde karadan yapılan ortak devriye faaliyeti, tamamlandı. Saat 09.30'da başlayacağı belirtilen ortak devriye, TSK'ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından...

GÜVENLİK 08.09.2019, 11:50
MSB: ABD ile kara devriyesi başladı (3)

ORTAK DEVRİYE TAMAMLANDI
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde karadan yapılan ortak devriye faaliyeti, tamamlandı. Saat 09.30'da başlayacağı belirtilen ortak devriye, TSK'ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından ABD'li askerlerle yapılan koordinasyon görüşmeleri nedeniyle gecikmeli olarak saat 10.30 sıralarında başladı. Tel Abyad kentinin Ağsağa köyünün güneyine doğru ilerleyen ve ABD'ye ait 2 helikopterle de eşlik edilen devriye, saat 12.30 sıralarında sona erdi. Devriye görevinin tamamlanmasına yakın sıralarda, Türkiye tarafından havalanan 2 ATAK helikopteri de sınır hattı ve Suriye tarafında alçak uçuş yaparak, TSK'ya ait, geri götürülen zırhlı araçları karşıladı. Bir süre daha sınır hattında, ABD ve Türk askerlerinin görüşmesinin ardından TSK'ya ait zırhlı araçlarla saat 12.50'de Suriye tarafına geçiş yapılan Akçakoca köyü yakınlarındaki bölgeden yeniden Türkiye'ye dönüldü.

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