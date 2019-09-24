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MSB: ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin 2'nci müşterek kara devriyesine başladığı açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki...
GÜVENLİK 24.09.2019, 09:37
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin 2'nci müşterek kara devriyesine başladığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.
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