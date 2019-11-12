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MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda...
GÜVENLİK 12.11.2019, 16:20
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.
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