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MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer...
GÜVENLİK 11.11.2019, 12:43
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."
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