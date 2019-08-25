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MSB: 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün düzenlenen hava harekatı ile yurt içi ve dışında toplam 24 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,...
GÜVENLİK 25.08.2019, 10:10
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün düzenlenen hava harekatı ile yurt içi ve dışında toplam 24 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Dün icra edilen hava harekâtları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Dün icra edilen hava harekâtları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
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