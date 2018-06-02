Motosikletten fırlayıp bahçe duvarına düşerek yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havalanan motosikletin arka koltuğundan fırlayan Ömer A. (17), bir sitenin 3 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının tellerine çarpıp, duvarın üzerine düştü. 112 Acil Servis ekipleri sedyeleri üst üste koyarak ulaştıkları yaralı genci, güçlükle duvardan indirip hastaneye götürdü.

İnegöl'de bugün Barış Ç. (17) yönetimindeki 16 KPY 78 plakalı motosiklet, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi kavşağı mevkiinde virajda savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki toprak yığınına çarparak havalanıp takla attı. Sürücü yere düşerken, arkada oturan arkadaşı Ömer A. motosikletten fırlayıp bir sitenin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının tellerine çarptı. Ömer A. tellerin şiddetini azaltmasıyla duvarın üzerine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvar üzerindeki yaralı gence ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Sağlık ekipleri, sedyeleri üst üste koyarak Ömer A.'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri altında, polis ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla duvardan indirilen Ömer A. ile yaralı sürücü arkadaşı Barış Ç., hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Ömer A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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